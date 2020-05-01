Последние новости раздела
- Премьер-министр России заразился коронавирусом09:00
- В США коронавирус обнаружили у собаки09:00
- Волна "рекоммунизации" докатилась до Южной Осетии09:00
- Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-1912:00
- В Нидерландах COVID-19 выявили у норок09:00
- New York Post "похоронила" Ким Чен Ына11:00
- В Молдове начали ослаблять карантин13:00
- Чехия первой в ЕС открыла границы14:00
- В США заявили, что солнечный свет убивает коронавирус12:00
- В США обнаружили COVID-19 у домашних кошек09:00
Премьер-министр России заразился коронавирусом
01.05.2020 09:00
У премьер-министра России Михаила Мишустина выявили коронавирус. Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканал "Россия 24".
Также он предложил назначить исполняющим обязанности премьера вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом Мишустин сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин поддержал предложение назначить Белоусова и.о. главы правительства на время болезни Мишустина.
Теги: Россия, премьер-министр, заражение, COVID-19
Читайте также:
- Власти считают, что заявку Киева о статусе наблюдателя в ТС примут в конце мая
- Жителям Латвии и Эстонии советуют не посещать Украину
- Азаров высказался о торговой войне России и Украины
- Путин раскритиковал украинский парламент
- Азаров хочет диктовать ценовую политику на мировом рынке зерна
- Война окончена. Да здравствует война!
- Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе14:00
- В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни13:00
- В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными14:00
- В Покровске разрешили работу рынков12:00
- Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин11:00
- В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи08:00
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-1916:00
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"12:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе11:00
- Премьер-министр России заразился коронавирусом09:00
- Мэр Днепра объявил об ослаблении карантина17:00
- Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год16:00
- Сам себе парикмахер: Виталий Кличко показал, как стижется на карантине (ВИДЕО)15:00
- Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе14:00
- В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни13:00
- В США заявили об эффективности ремдесивира при лечении COVID-1912:00
- Минобразования запустило горячую линию для абитуриентов с оккупированных территорий11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля10:00
- В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом09:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе
- Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе
- Оккупационные власти "ЛНР" ввели жесткий карантин
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-19
- Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"
- Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО" (ВИДЕО)
- В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными
- Сингапурские ученые создали сайт с прогнозом развития пандемии Covid-19
- В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом