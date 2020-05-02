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В Северной Корее "нашелся" Ким Чен Ын
02.05.2020 09:00
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за почти 3 недели показался на публике, таким образом опровергнув слухи о своей смерти или тяжелой болезни. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство YonhapNews, информирует Цензор.НЕТ.
Ким Чен Ын присутствовала на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству удобрений в Сунчоне на юге КНДР.
Это его первое появление на публике с 11 апреля. Тогда лидер КНДР председательствовал на заседании политического бюро правящей Рабочей партии, а после пропал из поля зрения медиа.
Теги: болезнь, Ким Чен Ын, КНДР
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