Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Северной Корее "нашелся" Ким Чен Ын

02.05.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Северной Корее "нашелся" Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за почти 3 недели показался на публике, таким образом опровергнув слухи о своей смерти или тяжелой болезни. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство YonhapNews, информирует Цензор.НЕТ.
Ким Чен Ын присутствовала на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству удобрений в Сунчоне на юге КНДР.
Это его первое появление на публике с 11 апреля. Тогда лидер КНДР председательствовал на заседании политического бюро правящей Рабочей партии, а после пропал из поля зрения медиа.



Теги: болезнь, Ким Чен Ын, КНДР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх