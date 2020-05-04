В Польше заработали гостиницы и торговые центры

04.05.2020 12:00

4 мая в Польше в рамках ослабления карантина начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Однако к их работе установили некоторые требования, сообщает Телеканал новостей «24».

Отели и ТРЦ могут работать только с соблюдением определенных условий. В частности, в гостиницах гостей не могут селить в общие номера. Также не разрешено пользоваться бассейнами, дискотеками и детскими комнатами.

В торгово-развлекательных центрах людям необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Также с 4 мая могут открыться для посетителей магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решения по ним принимают местные органы санитарного контроля.