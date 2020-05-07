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Путин запретил смартфоны в российской армии

07.05.2020 08:00
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Путин запретил смартфоны в российской армии

Военнослужащие армии РФ не должны иметь при себе электронные изделия, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Согласно изменениям в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, нарушение запрета иметь при себе при исполнении электронные изделия (приборы, технические средства), которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться грубым дисциплинарным проступком.
Согласно документу, эти меры действуют, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах, в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
Кроме того, запрещается иметь при себе такие приборы при несении боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей; нахождении на территории воинской части.



Теги: Путин, смартфон, запрет, армия
 
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