Немецкая пивоварня раздала бесплатно 2600 литров пива

08.05.2020 12:00

Пивоварня Willinger Brauhaus в федеральной земле Гессен решила бесплатно раздать около 2600 литров пива, которое не удалось продать из-за карантина, вместо того, чтобы выбрасывать его, сообщает "Европейская правда".

Пиво предназначалось для ресторанов и отелей, но карантинные ограничения сделали невозможными обычные поставки пивоварни.

Бесплатная раздача пива имела успех у местных клиентов. В четверг у пивоварни выстроились десятки людей.

В своем посте на Facebook пивоварня сообщила, что к вечеру пиво уже закончилось, но пообещала подготовить еще для следующей раздачи во вторник - хотя и с лимитом "три бутылки на человека".