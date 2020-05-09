Lufthansa анонсировала возобновление полетов

09.05.2020 12:00

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group возобновляет полеты в июне, сообщает Корреспондент.net.

Большая часть парка Lufthansa вынужденно простаивала из-за пандемии, но уже в июне снова начнут летать 80 самолетов, которые будут обслуживать, в том числе, и туристические направления. Затем количество самолетов Lufthansa Group увеличат до 160.

В группу Lufthansa входят также Swiss International Air Lines и Austrian Airlines. В компании говорят, что реагируют на растущий спрос клиентов после ослабления ограничений в Германии и других странах.