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Lufthansa анонсировала возобновление полетов

09.05.2020 12:00
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Lufthansa анонсировала возобновление полетов

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group возобновляет полеты в июне, сообщает Корреспондент.net.
Большая часть парка Lufthansa вынужденно простаивала из-за пандемии, но уже в июне снова начнут летать 80 самолетов, которые будут обслуживать, в том числе, и туристические направления. Затем количество самолетов Lufthansa Group увеличат до 160.
В группу Lufthansa входят также Swiss International Air Lines и Austrian Airlines. В компании говорят, что реагируют на растущий спрос клиентов после ослабления ограничений в Германии и других странах.



Теги: карантин, Lufthansa, анонс
 
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