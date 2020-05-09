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В Минске прошел парад к 75-летию Победы (ВИДЕО)

09.05.2020 13:00
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В Минске прошел парад к 75-летию Победы (ВИДЕО)

В Минске по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны, прошел парад, сообщает tutby.com.
На нем присутствовали в том числе ветераны, чиновники, были приглашены дипломаты. Зрителей было заметно меньше, чем предыдущие годы. При этом лишь немногие были в масках, а безопасную дистанцию соблюдали далеко не все. Вечером пройдет праздничный концерт, а также запланирован фейерверк.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде, что «в этом обезумевшем, потерявшем ориентире мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа».
— Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, — заявил президент. — А если и был бы, мы поступили бы так же. На нас смотрят глаза погибших советских солдат, глаза замученных партизан и подпольщиков <… >. Они хотели жить, но умерли ради нас.



Теги: Беларусь, Минск, парад, День Победы
 
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