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В Минске запретили акцию "Бессмертный полк"

09.05.2020 11:00
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В Минске запретили акцию "Бессмертный полк"

Власти Минска запретили проведение в этом году на 9 мая пророссийской акции "Бессмертный полк", сославшись на эпидемиологическую ситуацию. При этом военный парад состоится, сообщает "Радіо Свобода".
Шествие "Бессмертный полк" хотели организовать в Минске три пророссийские и левые организации. Власти столицы Беларуси рекомендовали им воздержаться от проведения процессии в целях профилактики против заболеваний коронавирусом.



Теги: Минск, акция, запрет
 
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