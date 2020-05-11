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Россия вышла на третье место в мировом коронавирусном антирейтинге

11.05.2020 14:00
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Россия вышла на третье место в мировом коронавирусном антирейтинге

Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656. Это новый рекорд. 46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
На сегодня в стране насчитывается 221 344 заболевших. Таким образом, Россия обогнала Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.) по количеству случаев заражений.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, больше случаев заболевания выявлено только в двух странах: США (1,3 млн) и Испании (224,3 тыс.).
Новые инфицированные регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве - 6169. В Московской области 1079 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге - 307, в Нижегородской области - 291.
Общее число скончавшихся от заболевания достигло 2009, за сутки умерли еще 94 человека (56 из них в Москве).
Количество поправившихся после перенесенного вируса выросло до 39 801, в том числе 5495 человек, поправившихся за последние 24 часа.



Теги: Россия, рекорд, COVID-19
 
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