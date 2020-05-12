ВОЗ назвала два новых эпицентра пандемии коронавируса

12.05.2020 16:00

На данный момент эпицентрами пандемии коронавируса являются Северная и Южная Америки, заявила во вторник, 12 мая, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет Корреспондент.net.

"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас", - сказала она.

Следует отметить, что наибольшее количество заражений в мире в настоящее время приходится на США. По последним данным с начала эпидемии COVID-19 там заразились более 1,34 миллиона человек.