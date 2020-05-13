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Facebook заблокировала Instagram-страницу Кадырова

13.05.2020 17:00
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Facebook заблокировала Instagram-страницу Кадырова

Компания Facebook Inc. заблокировала страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram, сообщает Gazeta.ua.
Принятое решение объяснили соблюдением введенных в отношении Кадырова санкций.
"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - уточнил представитель Facebook.



Теги: блокировка, Рамзан Кадыров, Instagram
 
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