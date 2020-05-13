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Пресс-секретарь Путина попал в больницу с коронавирусом

13.05.2020 08:00
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Пресс-секретарь Путина попал в больницу с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил агентству "Интерфакс". "Да, заболел. Лечусь", - сообщил он, передает LB.ua.
52-летний пресс-секретарь Путина находится в больнице, но в какой именно - не сообщается.
В свою очередь супруга Пескова Татьяна Навка подтвердила "Интерфаксу", что у нее также выявлен COVID-19.
"В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить", - сказала Навка.
Навка пояснила, что она и ее супруг Дмитрий Песков решили госпитализироваться, чтобы "не подвергать риску всю нашу семью".
В своем инстаграме Навка рассказала, что она идет на поправку, температуры уже нет, антибиотики ей принимать не пришлось. Она заметила, что из последних симптомов - отсутствие обоняния, "совсем не чувствую запахи".
"У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо", - отметила Навка.



Теги: заражение, Дмитрий Песков, COVID-19
 
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