Пресс-секретарь Путина попал в больницу с коронавирусом

13.05.2020 08:00

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил агентству "Интерфакс". "Да, заболел. Лечусь", - сообщил он, передает LB.ua.

52-летний пресс-секретарь Путина находится в больнице, но в какой именно - не сообщается.

В свою очередь супруга Пескова Татьяна Навка подтвердила "Интерфаксу", что у нее также выявлен COVID-19.

"В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить", - сказала Навка.

Навка пояснила, что она и ее супруг Дмитрий Песков решили госпитализироваться, чтобы "не подвергать риску всю нашу семью".

В своем инстаграме Навка рассказала, что она идет на поправку, температуры уже нет, антибиотики ей принимать не пришлось. Она заметила, что из последних симптомов - отсутствие обоняния, "совсем не чувствую запахи".

"У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо", - отметила Навка.