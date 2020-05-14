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Uber ввел "антикоронавирусные" правила поездок
Международный сервис такси Uber объявил о новых правилах перевозки пассажиров на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление компания опубликовала в среду, 13 мая, сообщает Корреспондент.net.
Главным требованием по отношению к водителям сервиса станет - маска. Перед началом каждой поездки водители будут должны делать селфи в маске и отправлять в компанию. Кроме того, перед каждой поездкой они должны будут провести дезинфекцию рук.
Также, согласно новым правилам, одеть маску должны будут и пассажиры Uber. Их передвижение будет разрешено только на заднем сиденье, при этом окна должны быть открытыми для вентиляции салона. Максимальное количество посадочных мест в автомобилях снизится с четырех до трех.
В сообщении компании указывается, что та уже выделила 50 миллионов долларов на приобретение средств индивидуальной защиты, таких как маски, дезинфицирующие спреи и салфетки, санитайзеры для рук и перчатки для работников.
Новые меры в работе сервиса будут действовать до конца июня в США, Канаде, Индии и большинстве стран Латинской Америки и Европы.
Теги: правила, UBER, COVID-19
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