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Китай заработал на COVID-19 почти $20 млрд

17.05.2020 13:00
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Китай заработал на COVID-19 почти $20 млрд

Китай за два с половиной месяца (1 марта – 16 мая) текущего года экспортировал товаров медицинского назначения на 134,4 млрд юаней ($19,5 млрд). Об этом свидетельствуют данные таможенной службы КНР, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что Китай отправил за рубеж 509 млн масок, 216 млн защитных костюмов, 810,3 млн пар очков; 162 млн новых наборов для тестирования на коронавирус, 727 тысяч аппаратов ИВЛ, 264,3 млн инфракрасных термометров, 10,4 млн пар хирургических перчаток.
Основными покупателями стали США, Германия, Япония, Франция, Италия.



Теги: Китай, экспорт, товар, медицина, COVID-19
 
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