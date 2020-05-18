Китай пообещал компенсации пострадавшим от коронавируса странам

18.05.2020 16:00

Официальный Пекин намерен финансировать преодоление последствий пандемии коронавируса в бедных странах, сообщает Корреспондент.net.

Об этом в понедельник, 18 мая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на сессии Всемирной организации здравоохранения.

"Китай в течение двух лет предоставит международную помощь в размере $2 млрд на поддержку стран, пострадавших от эпидемии, прежде всего развивающимся государствам", - сказал китайский лидер.