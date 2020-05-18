Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Пуэрто-Рико объявило референдум о вхождении в состав США

18.05.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пуэрто-Рико объявило референдум о вхождении в состав США

В ноябре 2020 году в Пуэрто-Рико состоится референдум об официальном вхождении в состав США в качестве 51-го штата. Об этом в воскресенье, 17 мая, объявила губернатор острова Ванда Васкес Гарсед, сообщает DW.
Сейчас Пуэрто-Рико обладает статусом "неинкорпорированной организованной территории", то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью.
Несмотря на то, что в последние десятилетия было проведено пять референдумов о вхождении в состав США, на этом впервые будет задан единственный прямой вопрос, требующий простого выбора между "да" и "нет": "Считаете ли вы, что Пуэрто-Рико должен быть немедленно признан в качестве штата США?"
При этом референдум будет вновь носить рекомендательный характер. Для вхождения Пуэрто-Рико в состав США необходимо решение Конгресса США, который никогда не реагировал на подобные референдумы. Явка на референдуме 2017 года составила всего 23 процента избирателей. Однако около 97 процентов из полумиллиона проголосовавших отдали голоса за вхождение в состав США. За сохранение статус-кво и проведение еще одного референдума высказались по полтора процента голосовавших.



Теги: США, Пуэрто-Рико, референдум
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх