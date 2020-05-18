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Пуэрто-Рико объявило референдум о вхождении в состав США
В ноябре 2020 году в Пуэрто-Рико состоится референдум об официальном вхождении в состав США в качестве 51-го штата. Об этом в воскресенье, 17 мая, объявила губернатор острова Ванда Васкес Гарсед, сообщает DW.
Сейчас Пуэрто-Рико обладает статусом "неинкорпорированной организованной территории", то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью.
Несмотря на то, что в последние десятилетия было проведено пять референдумов о вхождении в состав США, на этом впервые будет задан единственный прямой вопрос, требующий простого выбора между "да" и "нет": "Считаете ли вы, что Пуэрто-Рико должен быть немедленно признан в качестве штата США?"
При этом референдум будет вновь носить рекомендательный характер. Для вхождения Пуэрто-Рико в состав США необходимо решение Конгресса США, который никогда не реагировал на подобные референдумы. Явка на референдуме 2017 года составила всего 23 процента избирателей. Однако около 97 процентов из полумиллиона проголосовавших отдали голоса за вхождение в состав США. За сохранение статус-кво и проведение еще одного референдума высказались по полтора процента голосовавших.
Теги: США, Пуэрто-Рико, референдум
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