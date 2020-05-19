Последние новости раздела
- Трамп заявил об "огромном прогрессе" в создании вакцины от коронавируса09:00
- Китай пообещал компенсации пострадавшим от коронавируса странам16:00
- Пуэрто-Рико объявило референдум о вхождении в состав США09:00
- Китай заработал на COVID-19 почти $20 млрд13:00
- Камбоджа заявила о полной победе над эпидемией коронавируса14:00
- В РФ установлен суточный "рекорд" смертности от коронавируса14:00
- Словения официально объявила о завершении эпидемии COVID-19 в стране09:00
- Uber ввел "антикоронавирусные" правила поездок12:00
- Facebook заблокировала Instagram-страницу Кадырова17:00
- Пресс-секретарь Путина попал в больницу с коронавирусом08:00
Трамп заявил об "огромном прогрессе" в создании вакцины от коронавируса
19.05.2020 09:00
США вскоре опубликуют важную информацию по лечению и разработке вакцины от коронавируса. Об этом 18 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп на встрече с представителями ресторанного бизнеса и промышленности в Белом доме, передает Корреспондент.net.
"Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Грядут большие объявления" - подчеркнул он.
Теги: вакцина, Дональд Трамп, COVID-19
Читайте также:
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"17:00
- Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"15:00
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО13:00
- Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве08:00
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО09:00
- В ОРДЛО обновили данные о ситуации с коронавирусом11:00
- В "ЛНР" учредили "день конституции"17:00
- В "ДНР" осудили за "шпионаж" жителя Волновахи16:00
- В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"12:00
- В ОРДО сообщили о 15 новых заболевших коронавирусом11:00
- Трамп заявил об "огромном прогрессе" в создании вакцины от коронавируса09:00
- Шмыгаль анонсировал возобновление работы общественного транспорта08:00
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"17:00
- Китай пообещал компенсации пострадавшим от коронавируса странам16:00
- Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"15:00
- Ученые создали "лабораторную" копию коронавируса SARS-CoV-214:00
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО13:00
- Фудзияму закрыли для альпинистов из-за коронавируса12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая11:00
- Названа лучшая песня в истории Евровидения по версии BBC (ВИДЕО)10:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая
- В ОРДЛО обновили данные о ситуации с коронавирусом
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО
- В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-19
- Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО
- Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 мая