Фермер из Нидерландов заразился коронавирусом от норки

20.05.2020 09:00

Случай передачи коронавирусной инфекции нового типа от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны Каролы Скоутен парламенту, сообщает Корреспондент.net.

В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение коронавирусом подтвердилось у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Тогда власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, но заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.

Однако в своем письме министр признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. Она отметила, что риск заражения человека от животных всё еще оценивается как минимальный.