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Фермер из Нидерландов заразился коронавирусом от норки

20.05.2020 09:00
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Фермер из Нидерландов заразился коронавирусом от норки

Случай передачи коронавирусной инфекции нового типа от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны Каролы Скоутен парламенту, сообщает Корреспондент.net.
В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение коронавирусом подтвердилось у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Тогда власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, но заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.
Однако в своем письме министр признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. Она отметила, что риск заражения человека от животных всё еще оценивается как минимальный.



Теги: Нидерланды, фермер, заражение, COVID-19, норка
 
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