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ВОЗ заявила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки
21.05.2020 11:00
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о наибольшем количестве случаев заражений коронавирусом за сутки от начала пандемии, сообщает УКРАИНСКАЯ ПРАВДА.
"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаев заболевания - это самый большой показатель за сутки с начала вспышки. Почти две трети этих случаев зарегистрированы в четырех странах", - сказал он.
Вероятно, имелись в виду США (9400 заражений в сутки), Россия (8800), Индия (5500) и Чили (4000).
Теги: ВОЗ, рекорд, заражение, COVID-19
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