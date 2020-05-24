Испания откроет границы для туристов с 1 июля

24.05.2020 09:00

Правительство Испании приняло решение позволить въезд в страну иностранным туристам с июля. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде в субботу, 23 мая, передает LB.ua.

"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес.