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В Армении заявили о второй волне коронавируса
Армения, ослабившая карантинные ограничения 18 мая, столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает Новости-Армения.
"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян.
Премьер-министр отметил, что правительство не сомневается, что введенные в связи с эпидемией правила соответствуют ситуации и эффективны, но есть проблемы с качеством соблюдения ограничений.
Пашинян сообщил, что принятые ранее административные рычаги будут усилены.
По состоянию на утро среды, 27-го мая, в Армении зафиксированы 7774 подтвержденных случая коронавируса, из которых 372 за предшествующие сутки.
За все время эпидемии от коронавируса скончались 98 человек, 3255 пациентов вылечились.
Теги: Армения
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