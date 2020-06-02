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Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для прекращения беспорядков
Президент США распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками, передает "Укринформ".
Об этом Трамп заявил во время прямого включения из Розового сада Белого дома.
"После того, что произошло в городе (Вашингтоне. – Ред.) прошлой ночью, я отправляю туда тысячи вооруженных солдат, военнослужащих и правоохранителей, чтобы остановить беспорядки, кражи, вандализм, погромы и бессмысленное уничтожение имущества", - заявил президент США.
Он напомнил, что в Вашингтоне продолжается режим комендантского часа, который должен "строго выполняться".
"Те, кто несут угрозу невинным жизням, а также имуществу, будут арестованы и привлечены к уголовной ответственности, на всех законных основаниях. Я хочу, чтобы организаторы этого террора знали, что им грозят суровые уголовные наказания и длительные заключения", - заявил глава Белого дома.
Ранее десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
Теги: Вашингтон, беспорядки, войска, Дональд Трамп
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