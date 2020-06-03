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Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-19

03.06.2020 09:00
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Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-19

Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней, сообщает РБК-Украина.
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом. Однако она предупредила, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.
"Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое число необнаруженных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан", - сказала Брайович.
Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.



Теги: эпидемия, Черногория, COVID-19
 
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