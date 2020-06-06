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В Азербайджане жителям крупных городов запретили выходить из дома
Жителей Баку и нескольких других крупных азербайджанских городов обязали провести выходные дома в условиях полной изоляции из-за карантина, сообщает Корреспондент.net.
Так, с полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе вводится жесткий карантинный режим. Жителям этих городов в ближайшие два дня полностью запрещено покидать свои дома. Нарушителям грозит штраф в эквиваленте от 58 до 117 долларов. Исключения допустимы лишь в двух случаях: при необходимости неотложной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника.
На выходных будут закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестанет работать общественный транспорт. Пользоваться личными автомобилями тоже запрещено. Продолжить работу смогут лишь больницы, правоохранительные органы, коммунальные и аварийные службы, а также непрерывные производства.
Чтобы жители подпавших под режим жесткого карантина городов смогли запастись продуктами и лекарствами, власти объявили 5 июня короткий рабочий день.
Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер. В последние дни фиксировалось до 300 случаев заражения в сутки. В настоящий момент в стране выявлено 6860 случаев заболевания, 82 человека скончались.
Теги: Баку, карантин, COVID-19
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