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В Москве отменили карантин

08.06.2020 17:00
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В Москве отменили карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Собянина, передает Цензор.НЕТ.
"Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", - сказал Собянин.
С 9 июня работу возобновят парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники. Будут отменены ограничения на работу каршеринга и кладбищ. Также в этот день заработают социальные карты, дающие право на бесплатный проезд гражданам, имеющим льготы.
С 16 июня возобновят работу стоматологические клиники, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, музеи, выставочные залы и зоопарки. Кроме того, жителям города разрешат посещать спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны заполнены не более чем на 10%. Также в этот день заработают летние веранды ресторанов и кафе, а с 23 июня - стационарные заведения общественного питания.
С 23 июня должны заработать фитнес-клубы и бассейны. В этот день возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Также будут сняты ограничения на работу детсадов. Кроме того, с 23 июня москвичам также разрешат пользоваться лавочками, детскими качелями, уличными тренажерами и другими "элементами общественной инфраструктуры".
За последние сутки в Москве выявлен 2001 новый случай коронавируса.



Теги: Москва, карантин, отмена
 
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