Назван процент украинцев, вернувшихся из Польши с начала пандемии COVID-19

09.06.2020 17:00

В Польше проживает более 1,3 миллиона украинцев. И только 5% из них вернулись в Украину после начала пандемии коронавируса и объявления карантина, сообщает Телеканал новостей «24».

Такие цифры озвучил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки.

"По официальным итогам польских органов власти, в Украину вернулось около 5% украинцев, которые в феврале-марте находились в Польше. Это несколько десятков тысяч граждан", – заявил Цихоцки.

По его словам, согласно данным Государственного статистического агентства Польши, по состоянию на декабрь 2019 года в Польше проживали более 1,3 миллиона украинцев. Он добавил, что большинство из них на период карантина остались в Польше.