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Назван процент украинцев, вернувшихся из Польши с начала пандемии COVID-19
09.06.2020 17:00
В Польше проживает более 1,3 миллиона украинцев. И только 5% из них вернулись в Украину после начала пандемии коронавируса и объявления карантина, сообщает Телеканал новостей «24».
Такие цифры озвучил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки.
"По официальным итогам польских органов власти, в Украину вернулось около 5% украинцев, которые в феврале-марте находились в Польше. Это несколько десятков тысяч граждан", – заявил Цихоцки.
По его словам, согласно данным Государственного статистического агентства Польши, по состоянию на декабрь 2019 года в Польше проживали более 1,3 миллиона украинцев. Он добавил, что большинство из них на период карантина остались в Польше.
Теги: Польша, пандемия, украинцы, COVID-19
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