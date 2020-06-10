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Составлен рейтинг самых безопасных стран в условиях коронавируса

10.06.2020 18:00
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Составлен рейтинг самых безопасных стран в условиях коронавируса

Международный консорциум Deep Knowledge Group, специализирующийся на анализе научных данных, опубликовал рейтинг самых безопасных стран в условиях пандемии Covid-19, сообщает 112 Украина.
Отчет основан на 130 количественных и качественных параметрах в таких категориях, как эффективность карантина, мониторинг и обнаружение, готовность системы здравоохранения и эффективность правительства.
Согласно обнародованным данным, Украина занимает 66-е позицию среди 200 стран. На несколько позиций Украину опережают Россия и Беларусь, заняв 61-е и 63-е место соответственно. Польша на 28-м месте.
Украина находится на 3-м уровне (из 4 возможных), куда также вошли 60 стран, которые набрали гораздо менее благоприятные результаты в ходе анализа эффективности карантина, эффективности управления рисками правительством, эффективности мониторинга, готовности здравоохранения, устойчивости регионов и подготовленности к чрезвычайным ситуациям.
Так, менее благоприятный результат Украина получила за подготовленность к чрезвычайным ситуациям – 57 баллов, но высокий балл (118 из 200 возможных) Украина получила за эффективность управления рисками правительством. В 77 баллов оценили устойчивость регионов и готовность здравоохранения. В 99 баллов оценили эффективность карантина.
В тройку самых безопасных стран вслед за Швейцарией вошли Германия и Израиль. В первую десятку включили Сингапур, Японию, Австрию, Китай, Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею.



Теги: безопасность, рейтинг, страна, COVID-19
 
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