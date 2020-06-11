Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Таджикистане ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса

11.06.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Таджикистане ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса

Депутаты таджикского парламента приняли законопроект, предусматривающий от 2 до 5 лет тюремного заключения за распространение заболевания COVID-19 по неосторожности, при повторном случае – от 5 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что каждый, кто признают виновным в умышленном распространении вируса, также может быть наказан заключением до 10 лет.
Член Комитета нижней палаты страны по законодательству и правам человека Равшан Раджабзода заявил, что целью закона не является наказание людей.
"Цель – не допустить распространения инфекционных заболеваний, которые до сих пор существуют в нашей стране", – сказал он.
Парламент также утвердил штрафы в размере до $28 для тех, кто не носит маску в общественном месте или не соблюдает социальную дистанцию в два метра.
По официальным данным, в Таджикистане коронавируса инфицировано 4690 человек, 48 из них умерли.



Теги: Таджикистан, уголовная ответственность, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх