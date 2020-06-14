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В Пекине вернули карантин из-за вспышки коронавируса на рынке
14.06.2020 12:00
В пекинском районе Фэнтай, где проживает более 2 миллионов человек, власти объявили чрезвычайный режим военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке Синфади. Во всей китайской столице снова введены некоторые ограничения, сообщает Liga.NET.
Были закрыты 11 жилых комплексов и несколько школ рядом с рынком. Власти возобновили ограничения на передвижение по всей столице, отменены спортивные мероприятия, туристические поездки из других частей страны запрещены, а открытие начальных школ отложено.
Теги: Пекин, рынок, карантин, COVID-19
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