Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Пекине вернули карантин из-за вспышки коронавируса на рынке

14.06.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Пекине вернули карантин из-за вспышки коронавируса на рынке

В пекинском районе Фэнтай, где проживает более 2 миллионов человек, власти объявили чрезвычайный режим военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке Синфади. Во всей китайской столице снова введены некоторые ограничения, сообщает Liga.NET.
Были закрыты 11 жилых комплексов и несколько школ рядом с рынком. Власти возобновили ограничения на передвижение по всей столице, отменены спортивные мероприятия, туристические поездки из других частей страны запрещены, а открытие начальных школ отложено.



Теги: Пекин, рынок, карантин, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх