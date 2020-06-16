Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В США возобновили смертную казнь

16.06.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США возобновили смертную казнь

Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился привести в исполнение четыре смертных  приговора, для осужденных на федеральном уровне. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста, опубликованном 15 июня, сообщает Корреспондент.net.
"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.
Как уточнили в Минюсте США, речь идет о четырех преступниках, приговоренных к смерти за убийство детей. Двое из них также были признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетних.
Казни осужденных запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа этого года.
По данным СМИ, в последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.
При этом в последние годы высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.



Теги: США, прокурор, смертная казнь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх