Борис Джонсон заявил о прорыве в лечении COVID-19

17.06.2020 08:00

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Корреспондент.net.

Препарат дексаметазон на испытаниях снизил смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, - примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь. При этом для тех, кто получал кислород, - смертность снизилась в половину.

Джонсон подчеркнул, что гордится командой британских ученых, которая провела "первое надежное клиническое испытание" по использованию дексаметазона для лечения коронавируса и поблагодарил тысячи пациентов в Британии, которые добровольно приняли участие в испытаниях.

В свою очередь главный научный советник правительства Патрик Валанс сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.