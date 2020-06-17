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Борис Джонсон заявил о прорыве в лечении COVID-19
В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Корреспондент.net.
Препарат дексаметазон на испытаниях снизил смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, - примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь. При этом для тех, кто получал кислород, - смертность снизилась в половину.
Джонсон подчеркнул, что гордится командой британских ученых, которая провела "первое надежное клиническое испытание" по использованию дексаметазона для лечения коронавируса и поблагодарил тысячи пациентов в Британии, которые добровольно приняли участие в испытаниях.
В свою очередь главный научный советник правительства Патрик Валанс сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.
Теги: лекарство, Великобритания, COVID-19
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