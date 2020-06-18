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У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус

18.06.2020 13:00
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У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Повода для беспокойства нет", - отмечается в сообщении. Назарбаев продолжает работать дистанционно, находится на самоизоляции.
По последним данным, Казахстан находится на 53 месте по количеству инфицированных коронавирусом, выявлены 15 877 случаев заражения COVID-19, за минувшие сутки - 335, 9 920 пациентов выздоровели, зафиксированы 97 летальных случаев.



Теги: заражение, Нурсултан Назарбаев, COVID-19
 
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