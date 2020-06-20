В Бразилии число зараженных COVID-19 перевалило за миллион

20.06.2020 10:00

В Бразилии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 19 июня, данные официальной статистики, сообщает Корреспондент.net.

По данным обновленной сводки, за минувшие сутки зарегистрировали 54 771 случай инфицирования, что значительно превышает антирекорд 16 июня, когда за сутки было выявлено 34 918 человек с COVID-19.

Общее число зараженных достигло 1 032 913.

Количество смертей в результате заражения возросло на 1 206 и с начала эпидемии составило 48 954. Также сообщается о 507 200 выздоровевших.

Напомним, Бразилия занимает второе место в мире по количеству инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.