В Западной Германии впервые установили памятник Ленину

21.06.2020 10:00

В городе Гельзенкирхен, в земле Северный Рейн-Вестфалия, в субботу, 20 июня, был открыт памятник советскому политическому и государственному деятелю, организатору Октябрьской революции и теоретику марксизма Владимиру Ленину, сообщает DW.

Как заявили инициаторы установки монумента из Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это первый памятник Ленину на территории бывшей Западной Германии. Двухметровый монумент изготовлен еще в 1957 году в бывшей Чехословакии.

Не все жители Гельзенкирхена, который является центром когда-то важной промышленной Рурской области, приветствовали установление в их городе памятника Ленину. В начале марта представители ведущих партий в местном совете Западного Гельзенкирхена приняли резолюцию, в которой заявили, что советский лидер олицетворяет собой "насилие, репрессии, терроризм и ужасные человеческие страдания", поэтому совет планировал заблокировать установку монумента. Но в том же месяце суд в Мюнстере отклонил их представление.