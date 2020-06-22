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В Беларуси арестовали главного конкурента Лукашенко

22.06.2020 09:00
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В Беларуси арестовали главного конкурента Лукашенко

Потенциальному кандидату в президенты и экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, руководителю инициативной группы, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает TUT.BY.
Обвинение Виктору Бабарико было предъявлено накануне. Но его адвокат не раскрыл детали «из-за подписки о неразглашении материалов дела». Виктор Бабарико «категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», — сказал адвокат.
В Комитете госконтроля сообщили, что Бабарико-старший задержан в рамках «дела Белгазпромбанка» в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.



Теги: Беларусь, арест, конкурент, Лукашенко
 
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