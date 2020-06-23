В Южной Корее заявили о начале второй волны коронавируса

23.06.2020 08:00

Южная Корея переживает вторую волну коронавируса, несмотря на то, что регистрирует относительно небольшое количество новых заболевших. Об этом заявила глава Корейского центра по контролю за заболеваниями (KCDC) Чон Юн Кен, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По словам Чон Юн Кен, первая волна закончилась в апреле. В мае количество новых случаев вновь стало расти, включая вспышки в ночных клубах Сеула. Между этими периодами суточные случаи снизились с почти тысячи до нуля.

В понедельник официальные лица сообщили, что за последние 24 часа было зарегистрировано 17 новых случаев заражения. Доктор Чон пришла к выводу, что страна находится во власти второй волны вируса. Она ожидает, что COVID-19 продолжит распространяться.