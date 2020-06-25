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Черногория открыла границы для украинцев

25.06.2020 17:00
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Черногория открыла границы для украинцев

Украинцы могут планировать отдых в Черногории и смогут въезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. Об сообщил посол Украины в Черногории Михаил Шматов, передает телеканал 112 Украина.
Он также отметил, что тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы, а именно за 72 часа с момента забора крови, а не получения результатов.
Также тест должен быть сделан в лаборатории с аккредитацией ISO 15189 или ISO/IEC 17025, распечатан и переведен на черногорский или английский языки.
В Госпогранслужбе уточнили, что украинцам следует воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию, а воспользоваться прямыми авиарейсами.
Отметим, по состоянию на 25 июня в Черногории зафиксировано 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 315 человек выздоровели и девять умерли.



Теги: Украина, туризм, Черногория, граница
 
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