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ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе

26.06.2020 13:00
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ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе впервые за несколько месяцев зафиксирован рост количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, сообщает Хвиля.
«На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев», - сказал Ханс Клюге.
По информации директора Европейского регионального бюро ВОЗ, число новых случаев инфицирования коронавирусом возросло в 30 странах за последние две недели. В 11 из них отмечен особенно острый рост заболеваемости.



Теги: ВОЗ, Европа, COVID-19
 
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