ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе

26.06.2020 13:00

В Европе впервые за несколько месяцев зафиксирован рост количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, сообщает Хвиля.

«На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев», - сказал Ханс Клюге.

По информации директора Европейского регионального бюро ВОЗ, число новых случаев инфицирования коронавирусом возросло в 30 странах за последние две недели. В 11 из них отмечен особенно острый рост заболеваемости.