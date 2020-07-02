Последние новости раздела
- 78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина08:00
- Пять стран открыли границы для украинских туристов14:00
- Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ08:00
- Китай начал вакцинацию военнослужащих экспериментальной вакциной от COVID-1909:00
- Оппозиция Тайваня захватила здание парламента17:00
- Министр обороны Сербии заболел коронавирусом после парада в Москве15:00
- В Испании начали выплачивать минимальный прожиточный доход12:00
- ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе13:00
- Черногория открыла границы для украинцев17:00
- Путин принял парад Победы в Москве (ВИДЕО)13:00
78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина
02.07.2020 08:00
По итогам обработки 99,97% протоколов на референдуме об изменениях в конституцию РФ, которые позволят президенту страны Владимиру Путину переизбираться после 2024 года, 77,92% избирателей поддержали такой вариант. Эти цифры называет российский Центризбирком, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Против правок в основной закон РФ и "пожизненной" власти Путина высказались якобы 21,27% избирателей. Явка составила около 65%, уточнили в ЦИК РФ.
Теги: Россия, Путин, голосование, Конституция
Читайте также:
- Газ будет! Но дорогой...
- Крымские татары не будут голосовать на выборах президента РФ в аннексированном Крыму
- «Number one». В РФ выпустили духи, посвященные Путину
- Порошенко и Путин возложили цветы
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»
- Россия стоит на пороге смертельной эпидемии
- В ОРДО сняли запрет на работу учреждений культуры и вернули льготный проезд16:00
- В Славянске - новый антирекорд заболеваемости коронавирусом13:00
- В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"10:00
- В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября09:00
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду16:00
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня15:00
- В ОРЛО снова пропал "Vodafone". На этот раз из-за жары14:00
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех12:00
- Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)08:00
- В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ15:00
- 78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина08:00
- Сеть кинотеатров MULTIPLEX опубликовала "антикоронавирусные" правила для посетителей17:00
- В ОРДО сняли запрет на работу учреждений культуры и вернули льготный проезд16:00
- В Киеве начали усиливать карантин15:00
- Пять стран открыли границы для украинских туристов14:00
- В Славянске - новый антирекорд заболеваемости коронавирусом13:00
- В Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля 11:00
- В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"10:00
- В "ЛНР" продлили верификацию пенсионеров до 31 октября09:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- В ОРДО утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду
- «ДНР» открыла Седово и Безыменное для отдыхающих, но не для всех
- Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области
- В "ДНР" изменили порядок выезда в Россию и "ЛНР"
- Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)
- Cитуация на КПВВ «Станица Луганская» 30 июня
- В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ
- Мариуполь затопило после сильного ливня (ВИДЕО)
- В ОРДО сняли запрет на работу учреждений культуры и вернули льготный проезд
- В Славянске - новый антирекорд заболеваемости коронавирусом