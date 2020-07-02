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78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина

02.07.2020 08:00
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78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина

По итогам обработки 99,97% протоколов на референдуме об изменениях в конституцию РФ, которые позволят президенту страны Владимиру Путину переизбираться после 2024 года, 77,92% избирателей поддержали такой вариант. Эти цифры называет российский Центризбирком, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Против правок в основной закон РФ и "пожизненной" власти Путина высказались якобы 21,27% избирателей. Явка составила около 65%, уточнили в ЦИК РФ.



Теги: Россия, Путин, голосование, Конституция
 
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