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Польша будет бесплатно тестировать на коронавирус украинских заробитчан

02.07.2020 15:00
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Польша будет бесплатно тестировать на коронавирус украинских заробитчан

Все украинцы, которые поедут работать в Польшу, пройдут тестирование на Covid-19 за счет государственных средств этой страны. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает телеканал 112 Украина.
"Все граждане Украины, которые едут в Польшу за работой, проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где они будут работать", - отметил Цихоцкий.
Посол Польши отмечает, что украинцам нужно лишь заполнить анкету и указать, где они будут жить в Польше. Это нужно для того, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина, и измерить их температуру.



Теги: Польша, работа, тест, украинец, COVID-19
 
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