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Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет COVID-19
03.07.2020 08:00
Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом, в пятницу, 3 июля, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает Корреспондент.net.
В сообщении говорится, что Ким Чен Ын считает, что такой результат был достигнут благодаря "дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".
Отмечается, что лидер государства проанализировал противоэпидемическую работу и заявил, что КДНР на 100% заблокировала проникновение "злокачественного вируса".
Теги: Ким Чен Ын, КНДР, COVID-19
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