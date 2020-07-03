В Чехии осудили добровольца, служившего в "армии ДНР"

03.07.2020 16:00

27-летний гражданин Чехии Павел Кафка приговорен к трем годам лишения свободы условно за участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщило Чешское радио, передает Корреспондент.net.

Такое решение принял суд города Ческе Будейовице. Из материалов суда следует, что Кафка в 2015-2016 годах служил в так называемой "армии ДНР".

Он прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а затем служил в качестве стрелка и механика-водителя танкового экипажа.

Обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм. Кафка не признал себя виновным, утверждая, что отправился на Донбасс для оказания помощи бездомным или работы в больнице.

Суд в свою очередь отметил, что гуманитарная помощь в зоне военного конфликта предоставлялась - например, там работала чешская организация "Человек в беде".