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Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить

08.07.2020 16:00
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Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить

Скандально известный прокремлевский блогер Анатолий Шарий обвинил Офис президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы заказал его убийство, передает НВ.
Такое заявление он сделал в своем очередном видео с критикой украинских властей.
Пропагандист утверждает, что исполнителем преступления должен был стать некий Александр Золотухин, который сам обо всем рассказал испанской полиции.
В подтверждение своих слов Шарий показал вырванную из блокнота бумажку с написанным от руки «признанием».
По его словам, таким образом Офис президента хочет убрать «политического конкурента» Зеленского.
В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что все скандальные заявления пропагандиста нацелены на поднятие его рейтинга.
«Знаете, всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт. Хотя на самом деле ни Офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий, чем он занимается и так далее», — пояснил он.



Теги: офис, убийство, Анатолий Шарий, Зеленский
 
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