В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала

09.07.2020 09:00

Следственный комитет России задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает Корреспондент.net.

Сообщается, что Фургал стал фигурантом дела об организованной преступной группе, действовавшей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

"С учетом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей", - говорится в сообщении.

В ближайшее время губернатору предъявят обвинение, следователи будут просить суд об аресте подозреваемого.

Как уточняет СК, речь идет о расследовании многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая причастна к организации преступлений против жизни и здоровья предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.