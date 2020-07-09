- В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала09:00
- Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить16:00
- ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху12:00
- Дубай открыл границы для туристов13:00
- Лувр возобновляет работу после карантина08:00
- В Китае сообщили о случае подозрения на бубонную чуму08:00
- В Чехии осудили добровольца, служившего в "армии ДНР"16:00
- Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет COVID-1908:00
- Польша будет бесплатно тестировать на коронавирус украинских заробитчан 15:00
- 78% россиян проголосовали за "пожизненного" Путина08:00
В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет России задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает Корреспондент.net.
Сообщается, что Фургал стал фигурантом дела об организованной преступной группе, действовавшей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
"С учетом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей", - говорится в сообщении.
В ближайшее время губернатору предъявят обвинение, следователи будут просить суд об аресте подозреваемого.
Как уточняет СК, речь идет о расследовании многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая причастна к организации преступлений против жизни и здоровья предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Теги: Россия, Хабаровск, губернатор, арест
- Дружба дружбой, а газ - врозь
- Азаров: "Руководство России не идет на уступки"
- Губернатор Донетчины: "Россияне хотят форму, мы хотим суть"
- Азаров требует от России справедливой цены на газ
- Эксперт: переговоры по газовому консорциуму напрямую зависят от кредита МВФ
- Украина настаивает на законности реэкспорта российского газа из Европы
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения13:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой11:00
- В лесных пожарах на Луганщине погибло 7 человек09:00
- В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек16:00
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"12:00
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"11:00
- В Донецкой области усилили карантинные ограничения10:00
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»09:00
- В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала09:00
- Динамо в драматическом финале завоевало Кубок Украины (ВИДЕО)08:00
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить16:00
- В Бельгии создали самый большой в мире "печатный" двухэтажный дом15:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения13:00
- ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху12:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля10:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Названа возможная дата следующего открытия КПП «Еленовка»
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»
- В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)
- В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"
- Пять городов Донецкой области остались без воды
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"
- В ОРДЛО озвучили новые данные по коронавирусу
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе