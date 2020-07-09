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В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала

09.07.2020 09:00
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В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала

Следственный комитет России задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает Корреспондент.net.
Сообщается, что Фургал стал фигурантом дела об организованной преступной группе, действовавшей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
"С учетом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей", - говорится в сообщении.
В ближайшее время губернатору предъявят обвинение, следователи будут просить суд об аресте подозреваемого.
Как уточняет СК, речь идет о расследовании многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая причастна к организации преступлений против жизни и здоровья предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.



Теги: Россия, Хабаровск, губернатор, арест
 
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