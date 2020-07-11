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В Хабаровске прошел массовый митинг против ареста губернатора Фургала (ВИДЕО)

11.07.2020 17:00
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В Хабаровске прошел массовый митинг против ареста губернатора Фургала (ВИДЕО)

Несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края РФ, арестованного по обвинению в организации убийства, прошла в Хабаровске, сообщает Цензор.НЕТ.
Митинг начался в полдень по местному времени. Участники убрали металлические ограждения, которыми была перекрыта центральная площадь и скандировали: "Свободу". Затем выдвинулись колонной по одной из проезжих частей центральной улицы, после вновь вернулись на площадь и собрались у здания правительства. Активисты в своих выступлениях потребовали вернуть губернатора в Хабаровск и провести объективное расследование.
Судя по всему, собравшиеся в обвинения, предъявленные губернатору не верят. Они скандировали "Свободу!", "Фургал - наш выбор!" и даже "Москва - уходи!" и "Путин - вор".



Теги: Хабаровск, протест, губернатор, арест
 
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