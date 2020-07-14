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В России отменили обязательную обсервацию для приезжих

14.07.2020 17:00
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В России отменили обязательную обсервацию для приезжих

В России с 15 июля отменили обязательную обсервацию для иностранцев и россиян, которые приезжают из-за рубежа. Вместо этого въезжающие должны иметь тест с отрицательным результатом на COVID-19. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на решение Роспотребнадзора.
Отмечается, что иностранцам и гражданам РФ, которые въезжают в страну нужно предоставить справку о тестировании на русском или английском языке, которая подтверждает отрицательный результат исследования на коронавирус. Тест должен быть сделан не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию.



Теги: Россия, отмена, обсервация
 
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