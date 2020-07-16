Болгария разрешила свободный въезд гражданам Украины

16.07.2020 15:00

С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус, сообщает "Европейская правда".

Соответствующее решению 15 июля приняло болгарское министерство здравоохранения, говорится в сообщении посольства Украины в Болгарии в Facebook.

"Согласно решению министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 №РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что въезд в ЕС, куда входит и Болгария, в целом остается закрытым для граждан Украины.