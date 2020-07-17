В России попал в аварию автобус Донецк - Санкт-Петербург

17.07.2020 12:00

Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус, сообщает РБК.

После столкновения автобус вспыхнул. По предварительным данным, в нем находились 39 человек, в том числе один ребенок. Трое пострадавших были госпитализированы, они получили легкие травмы.

Авария произошла ночью 17 июля на 375-м км автомобильной дороги М-4 «Дон» в Елецком районе. Автобус направлялся из Донецка в Санкт-Петербург. Среди пострадавших — четверо пассажиров украинского автобуса, в том числе водитель, а также водитель грузовой «Газели». По данным агентства, оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

Власти Елецкого района направили два автобуса для перевозки пассажиров. Их разместят в гостинице.