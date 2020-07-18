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Иран передал Франции cамописцы со сбитого самолета МАУ
18.07.2020 17:00
Иран отправил во Францию для расшифровки самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании МАУ. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, сообщает Корреспондент.net.
"Черные ящики были доставлены в Париж", – сказал Бахарванд и добавил, что расшифровка самописцев начнется в ближайший понедельник.
По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия.
Теги: Украина, Франция, Иран, самолет, черный ящик
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