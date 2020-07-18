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Иран передал Франции cамописцы со сбитого самолета МАУ

18.07.2020 17:00
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Иран передал Франции cамописцы со сбитого самолета МАУ

Иран отправил во Францию для расшифровки самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании МАУ. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, сообщает Корреспондент.net.
"Черные ящики были доставлены в Париж", – сказал Бахарванд и добавил, что расшифровка самописцев начнется в ближайший понедельник.
По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия.



Теги: Украина, Франция, Иран, самолет, черный ящик
 
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