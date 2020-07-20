Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

20.07.2020 10:00

Пресс-секретарь президента Беларуси опровергла слухи о госпитализации Лукашенко. "Не дождетесь", — заявила Наталия Эйсмонт, сообщает телеканал 112 Украина.

В беларусских соцсетях ранее сообщалось, что президент страны экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом. В частности, беларусский телеграм-канал "Баста" утверждал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета, после встречи с российским премьером.

Лукашенко, Мишустин, а также главы правительств Казахстана и Киргизии принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета.